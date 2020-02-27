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Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:42,Son Güncelleme:/

Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçaklamıştı! Polise teslim oldu

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Beylikdüzü'nde AVM'de karısını bıçaklamıştı! Polise teslim oldu
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İstanbul Beylikdüzü'nde AVM'de boşanmak istediği için karısını bıçaklayan Erkan Y. polise teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. adliyeye sevk edildi.

Beylikdüzü 'nde bulunan AVM'de dün meydana gelen olayda kuaförde çalışan 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastane de tedavi altına alınırken, Erkan Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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