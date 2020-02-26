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Ersan SAN - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 16:17,Son Güncelleme:/

Beylikdüzü'nde AVM'de dehşet! Karısını bıçaklayıp kaçtı

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM'de boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Olay, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'de saat 15.30 sıralarında yaşandı. 42 yaşındaki Saniye Y., daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası Erkan Y. ile karşılaştı. Erkan Y., boşanma davaları süren karısını bacağından bıçakladı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrılırken saldırgan koca ise kaçtı. Bir çocuk annesi kadın ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan kişiyi arıyor.

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