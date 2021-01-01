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AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 04:53 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü’nde ambulans kazası: 2 yaralı

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Beylikdüzü’nde ambulans kazası: 2 yaralı
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Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.

Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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