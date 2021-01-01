Beylikdüzü’nde ambulans kazası: 2 yaralı
Esenyurt'ta virajda savrularak devrilen ambulanstaki hasta ile bir sağlık personeli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Esenyurt sapağına girmeye çalışan 34 BEP 917 ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı, savrularak yan yattı.
Kazada, ambulansta bulunan 3 sağlık personelinden biri ile taşınan hasta hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen başka ambulanslara hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle