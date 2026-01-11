×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgası

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Alışveriş Merkezi#Yer Kiralama
Beylikdüzünde alışveriş merkezinde Yer kiralama kavgası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2026 11:57

Beylikdüzü'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 9 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Öfkelenen taraflar dakikalarca birbirlerine hakaretler yağdırdı.

Gözden KaçmasınÖğle molasında gelen felaket Kaldırımda yürürken üzerine düştü: Şehir planlamacısı kadın, beyin kanaması geçirdiÖğle molasında gelen felaket! Kaldırımda yürürken üzerine düştü: Şehir planlamacısı kadın, beyin kanaması geçirdiHaberi görüntüle

BİBER GAZI SIKTI

Kavga sırasında taraflardan biri stantalrdan birinin üstüne çıktı; bu sırada kavganın taraflarından bir kadın ise, biber gazı sıkarak karışılık verdi. Alışveriş merkezinde birbirlerine saldıran iki grup, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözden KaçmasınBirçok kişinin canını yaktı: Adananın konuştuğu kadın Güney Afrikada ortaya çıktıBirçok kişinin canını yaktı: Adana'nın konuştuğu kadın Güney Afrika'da ortaya çıktıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beylikdüzü#Alışveriş Merkezi#Yer Kiralama

BAKMADAN GEÇME!