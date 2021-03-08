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Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü’nde 4 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

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Beylikdüzü’nde 4 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı

BEYLİKDÜZÜ’nde 4 farklı evden nakit para, altın, saat ve cep telefonu çaldıkları belirlenen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde 4 farklı evden toplam 5 adet cep telefonu, 5 bin 400 lira nakit para, 3 adet çeyrek altın ve 2 adet kol saati çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık yapılan adreslerde güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin N.K ile İ.B oluğunu tespit etti. 6 Mart Cumartesi günü Kavaklı’da polis ekipleri şüphelilerden N.K’yi yaşadığı adreste yakalayarak, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Çevredeki diğer kameralarının incelenmesi üzerine İ.B.’nin Esenyurt’a gittiği belirlendi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polisler, İ.B.’yi Esenyurt’ta yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, cezaevine sevk edildi.

Beylikdüzü’nde 4 evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere hırsızların camları zorladıkları ve hırsızlık sonrası apartmandan çıktıkları anlar yansıdı.

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