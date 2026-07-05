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Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki genç ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

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#Bora Dere#Ölüm#Deniz Dere
Beylikdüzünde 23 yaşındaki genç ailesiyle yaşadığı evde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2026 15:18

Büyükşehir Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Bora Dere, evde ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne ve babası ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir evde Bora Dere'yi hareketsiz şekilde bulan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bora Dere'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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AİLESİ İFADE VERECEK

Cenaze, işlemlerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Anne Deniz Dere ile baba Hakan Dere, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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#Bora Dere#Ölüm#Deniz Dere

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