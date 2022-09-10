Beylikdüzü’nde 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin Başsavcılıktan açıklama

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Sahil Mahallesi'nde 6 Eylül Salı günü akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre, 2 katlı binanın üst katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki E. Y. bilinmeyen nedenle balkondan bahçe zeminine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada annesi E. Y.’yi komşularına ait otomobille Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürdü. E.Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye getirildiğinde nabız ve solunumu olmayan E.Y., entübe edilerek kalp masajı yapıldı ancak hayata döndürülemedi. E.Y.’ye müdahale eden doktorun düzenlediği genel adli muayene raporunda ölüm saati 20.50 olarak bildirildi. Adli muayene raporunda E.Y.’nin vücudunda istismar belirtileri bulunduğu öne sürüldü.

İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada E.Y.nin ölümü sonrasında derhal harekete geçilerek aynı gün soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamda E.Y.nin ailesi, akrabaları ve komşuları ile olayı gören kişiler, ayrıca ilk tıbbi müdahaleyi yapan sağlık ekibinin beyan ve ifadeleri alındığı belirtildi. E.Y.nin yaşadığı konutta olay yeri inceleme ekiplerince detaylı inceleme ve delil tespitleri yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda cinsel istismar şüphesi ve iddiaları da dahil olmak üzere kesin ölüm sebebini tespit edilerek ayrıntılı otopsi raporu hazırlanabilmesi için cenazenin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği ve Adli Tıp Kurumu’ndaki inceleme ve raporlama işlemi devam etmekte olduğu açıklandı. E.Y.nin ölümü ile ilgili soruşturma hakkında Sulh Ceza Hakimliğinden gizlilik ve kısıtlama kararı alındı. Soruşturma; E.Y.nin ölümüne ilişkin tüm iddia ve şüpheler, her yönü ile titizlikle araştırılmak suretiyle gizli olarak sürdürüldüğü de bildirildi.