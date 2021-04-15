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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 09:18 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'ndeki hırsızlık şüphelisi kamerada

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde aynı gün 2 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı. İş yerlerinden çalındığı tespit edilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan aynı sokaktaki 2 ayrı işyerinde meydana geldi. 13 Nisan Salı günü, bir emlak ofisinden 1 adet televizyon, 1 adet bilgisayar ve monitörü, 1 adet fotoğraf makinesi ve 1 adet mobil internet cihazı çalındı. Yine aynı gün aynı sokakta bulunan restorandan ise yaklaşık 2 bin lira değerinde 1 adet televizyon çalındı.

İhbar üzerine olayın meydana geldiği sokağa giden ekipler, iki ayrı işyerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, işyerlerine giren zanlının O.B.,(39) isimli kişi olduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi, Barış Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde hırsızlıkta kullandığı araçla ve çaldığı malzemelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İş yerlerinden çalındığı tespit edilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.B., isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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