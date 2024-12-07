Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın girişinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

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Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.



PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.