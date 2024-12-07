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Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın girişinde patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Patlama#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 08:22

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğal gazdan kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Öte yandan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

Beylikdüzünde 14 katlı binanın girişinde patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 YARALI

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

Beylikdüzünde 14 katlı binanın girişinde patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 07.12.2024 Cumartesi günü saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokaktaki bir binanın bodrum katında doğalgaza bağlı olduğu tespit edilen bir patlama meydana gelmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştır. Yaralı şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Beylikdüzünde 14 katlı binanın girişinde patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beylikdüzünde 14 katlı binanın girişinde patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

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#Beylikdüzü#Patlama#İstanbul

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