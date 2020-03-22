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DHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 22:41,Son Güncelleme:/

Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Beylikdüzü'nde, sitede bulunan 14 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

 

Yangın, Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde bulunan sitede 14 katlı bir binada saat 22.00 sıralarında çıktı. Sitenin çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatı yangınına müdahale etti. Alev alev yanan çatıdaki yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Sitede oturanların sokağa döküldüğü yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Beylikdüzünde 14 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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