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Şahin BOZKURT - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus

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Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus
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BEYLİKDÜZÜ ve Büyükçekmece'de yağmurun yanı sıra pus etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor. D-100 Karayolu üzerinde etkili olan pus, sabahın ilk saatlerinde başlayarak şu ana kadar etkisini sürdürdü. Yağmurlu havanın da etkili olduğu bölgede, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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