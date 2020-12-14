Şahin BOZKURT - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA)
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Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus
BEYLİKDÜZÜ ve Büyükçekmece'de yağmurun yanı sıra pus etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor. D-100 Karayolu üzerinde etkili olan pus, sabahın ilk saatlerinde başlayarak şu ana kadar etkisini sürdürdü. Yağmurlu havanın da etkili olduğu bölgede, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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