Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de pus etkili oluyor. D-100 Karayolu üzerinde etkili olan pus, sabahın ilk saatlerinde başlayarak şu ana kadar etkisini sürdürdü. Yağmurlu havanın da etkili olduğu bölgede, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.