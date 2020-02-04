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Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 13:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes alarmı

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Son dakika haberler: Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde Çin'den gelen hostes alarmı

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Gelen son dakika haberine göre, bir süre hastanede tetkikleri yapılan kadın, bir süre sonra izole müşahade odasına alındı. Hastaneye başvuran kişinin kısa zaman önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde bir Türk kadın halsizlik ve ateş şikayetiyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar ise hastanın şikayeti üzerine gerekli tahlilleri yaptı. Tahlillerin ardından kadın hastanenin izole müşahade odasına alındı. Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktıkları görüldü. Hastaneye başvuran kadının kısa süre önce Çin'e seyahat eden bir hostes olduğu öğrenildi.

Son dakika haberler: Beylikdüzü Devlet Hastanesinde Çinden gelen hostes alarmı

Son dakika haberler: Beylikdüzü Devlet Hastanesinde Çinden gelen hostes alarmı


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