MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeylikdüzü D-100'de kaza! Ekipler hemen müdahale etti
GeriGündem Beylikdüzü D-100'de kaza! Ekipler hemen müdahale etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Beylikdüzü D-100'de kaza! Ekipler hemen müdahale etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beylikdüzü D-100'de kaza! Ekipler hemen müdahale etti
Abone Olgoogle-news

İstanbul Beylikdüzü D-100 yan yolda kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Yan duran araçtaki sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Kaza saat 09.45 sıralarında Haramidere Mevkii'nde meydana geldi. Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden gıda kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Yan duran araçta sürücünün yanındaki kişi kendi çabaları ile araçtan çıkmayı başarırken sürücü Uğur Alarçin kurtarılmayı bekledi. Gelen itfaiye ve 112 ekipleri polislerin de yardımıyla yaralı araçtan ön cam kırılarak çıkarılabildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Polisin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

Beylikdüzü D-100de kaza Ekipler hemen müdahale etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle