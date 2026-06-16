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Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı

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#Beylikdüzü Belediyesi#İSTANBUL#İskan
Beylikdüzü Belediyesine operasyon Çok sayıda gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 07:48

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat'a usulsüz iskan verilmesinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce düzenlenen bilirkişi raporlarında, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 farklı ada, parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Çalışmalarda, ruhsat projelerine aykırılıklar bulunduğu, buna rağmen Beylikdüzü Belediyesi tarafından İmamoğlu İnşaat şirketine söz konusu yapılarla ilgili "yapı kullanım izin belgesi (iskan)" düzenlendiği tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

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İstanbul merkezli olarak Giresun ve Bursa illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında belediye çalışanları, inşaat firması ve yapı denetim firmasından 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

Beylikdüzü Belediyesine operasyon Çok sayıda gözaltı

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#Beylikdüzü Belediyesi#İSTANBUL#İskan

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