MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeylerbeyi'nde iskele altına sıkışan kedi kurtarıldı
GeriGündem Beylerbeyi'nde iskele altına sıkışan kedi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Melike YAZGILI / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 18.04.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Beylerbeyi'nde iskele altına sıkışan kedi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beylerbeyi'nde iskele altına sıkışan kedi kurtarıldı

ÜSKÜDAR Beylerbeyi Sahili'nde üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında sıkışan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından "Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun" sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı.

Beylerbeyi Sahili'nde bulunan üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında kedi sıkıştı. Bildirilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelerek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, "İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler sahil güvenlik ekibimiz" sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi