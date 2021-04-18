Beylerbeyi'nde iskele altına sıkışan kedi kurtarıldı

Beylerbeyi Sahili'nde bulunan üstü kafe olarak kullanılan iskelenin altında kedi sıkıştı. Bildirilmesi üzerine sahil güvenlik ekipleri olay yerine gelerek, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, "İstanbul'umuzun caddelerini, sokaklarını hatta evlerimizi onlarla paylaşıyoruz. Canları bizim için çok değerli. Geçmiş olsun. Tebrikler ve teşekkürler sahil güvenlik ekibimiz" sözleriyle kurtarma anlarının olduğu görüntüleri paylaştı.

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