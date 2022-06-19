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Beylerbeyi'nde ahşap köşk yandı! Alevler Avrupa yakasından görüldü

#İstanbul #Üsküdar#Yangın

Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi’nde koruluk içerisindeki 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.

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Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi’nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi. 

 

 

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#İstanbul#Üsküdar#Yangın

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