Beylerbeyi'nde ahşap köşk yandı! Alevler Avrupa yakasından görüldü

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Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi’nde koruluk içerisindeki 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı.
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Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Caddesi’nde koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yanan köşkün metruk olduğu öğrenildi.