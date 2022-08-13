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Beykoz’daki tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili açıklama

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#Beykoz#İstanbul Valiliği#Tarihi Eser
Beykoz’daki tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 23:01

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Beykoz’da 3 ayrı noktada gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunun ardından 9 uzmanın görevlendirildiğini, çalışmalar sonucunda farklı nitelikte çok sayıda etnografik eserin tespit edildiğini duyurdu.

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İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Beykoz’da gerçekleşen operasyonun ardından yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi’nin Beykoz’da 3 ayrı noktada tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili operasyon gerçekleştirmiştir. Emniyet Müdürlüğümüzün bilgilendirmesiyle, gerekli inceleme ve tespitin yapılması için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'müzden 9 uzman görevlendirilmiştir" denildi.

Operasyonun yapıldığı adreslerde şu ana kadar yapılan incelemelere de değinilen açıklamada, "63 adet Bizans dönemine ait pişmiş toprak küp (piskos) 1 adet bazalt sütun parçası, 1 adet Roma dönemine ait pişmiş toprak kap, 1 adet mermer sütun parçası ve 1 adet mermer yarı işli Bizans dönemine ait sütun başlığı, 1 adet Bizans dönemine ait mermer sütun kaidesi bulunduğu tespit edilmiştir.

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ÇOK SAYIDA ESER TESPİT EDİLDİ

Bizans dönemine ait bu eserlerden başka, sayıları binleri bulan pişmiş topraktan mamul objeler(kase, testi, vazo vb.) şamdan, kandil, lenger, döven, havan, musluk, trabzan başlıkları, kapı tokmakları, sütun altlığı ve başlığı gibi mimari parçalar, pitoslar, tavan göbekleri, kapı ve pencere kanatları, niş dolapları, ahşap sandıklar, mezar taşı parçaları, kurna, kale tüfeği, cam malzemeden objeler ile farklı nitelikte çok sayıda etnografik eserin tespit edilmiştir. Uzmanlarımızın inceleme ve tespit çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. 

Açıklamanın sonunda eser sayısının fazla olması nedeniyle uzman sayısının artırılarak çalışmaların süreceği bildirildi.

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#Beykoz#İstanbul Valiliği#Tarihi Eser

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