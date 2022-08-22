Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beykoz’da yıkım gerginliği

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Beykoz#Bina
Beykoz’da yıkım gerginliği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 16:24

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binada yaşayanlarla yıkım ekibi arasında gerginlik çıktı. Görevlilerle mahalleli arasındaki arbede yaşandı.

Haberin Devamı

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Ancak evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Mahalledekilerden bazıları evlerinden çıkmak istemedi. Yıkıma engel olmak isteyen mahalleli yola barikatlar kurarak ekiplerin gelmesini engellemeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri ile yola barikat kuranlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu.

YIKILACAK BİNANIN ÇATISINA ÇIKTILAR

Çevik kuvvet ekipleri yıkım olacak binadan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Bunun üzerine binada yaşayanlar ve bazı mahalleli binanın çatısına çıktı. Görevliler ve polis ekipleri uzun süre çatıya çıkanları aşağıya inmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Bu sırada yoldaki bir grupta polisin yola açtığı barikatı kaldırmaya çalışınca gerginlik arttı. Polis binaya girerek kendilerine direnenleri gözaltına alarak çevik kuvvet otobüsüne bindirdi. Çatıya çıkanlar da aşağıya indirildi. Bina yıkıldı.

Haberin Devamı

Yıkıma engel olmaya çalışan Furkan Akyıldız "Dolu evi yıkmaya çalıştılar. Bu insanlar nereye gidecekler." dedi. Murat Akyıldız "Evi boşaltmak istemedik. İçinde yaşayanlar var. Hasta çocuklar var. Mahkemelik olduğu için biz de direndik. Uygunsuz bir şekilde yıkım yapılıyor" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Beykoz#Bina

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack