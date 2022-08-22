Beykoz’da yıkım gerginliği

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Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Ancak evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Mahalledekilerden bazıları evlerinden çıkmak istemedi. Yıkıma engel olmak isteyen mahalleli yola barikatlar kurarak ekiplerin gelmesini engellemeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri ile yola barikat kuranlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu.

YIKILACAK BİNANIN ÇATISINA ÇIKTILAR

Çevik kuvvet ekipleri yıkım olacak binadan vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Bunun üzerine binada yaşayanlar ve bazı mahalleli binanın çatısına çıktı. Görevliler ve polis ekipleri uzun süre çatıya çıkanları aşağıya inmeleri konusunda uyarılarda bulundu.Bu sırada yoldaki bir grupta polisin yola açtığı barikatı kaldırmaya çalışınca gerginlik arttı. Polis binaya girerek kendilerine direnenleri gözaltına alarak çevik kuvvet otobüsüne bindirdi. Çatıya çıkanlar da aşağıya indirildi. Bina yıkıldı.

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Yıkıma engel olmaya çalışan Furkan Akyıldız "Dolu evi yıkmaya çalıştılar. Bu insanlar nereye gidecekler." dedi. Murat Akyıldız "Evi boşaltmak istemedik. İçinde yaşayanlar var. Hasta çocuklar var. Mahkemelik olduğu için biz de direndik. Uygunsuz bir şekilde yıkım yapılıyor" diye konuştu.