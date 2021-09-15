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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 15.09.2021 - 09:36 |  Son Güncelleme:

Beykoz'da yaralı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı

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Beykoz'da yaralı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı

Beykoz Elmalı Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki otomobile ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan otomobildeki doktor yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, yaralı doktoru o halde bırakıp kaçtı.

Kaza, Beykoz Elmalı Kavşağı'nda geçen Pazar saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki otomobile ardından ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan otomobilin sürücüsü doktor hafif yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü, durmayarak aracıyla kaçtı. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı doktor Ömer Muharrem Yağcıoğlu kendi imkanları ile otomobilden çıktı.

Beykozda yaralı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Doktor Ömer Muharrem Yağcıoğlu "Ben düz yolumda gidiyordum. Herhalde birisi bana bindirdi. Beni bu tarafa savurmuş. Kaza yapan sürücü de kaçtı diyorlar" dedi.

Beykozda yaralı doktoru kaza yerinde bırakıp kaçtı

Polis, bir süre kazaya neden olduğu iddia edilen sürücüyü aradı. Olay yerinde kimseyi bulamayan polis, kaza ile ilgili tutanak tuttu.

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