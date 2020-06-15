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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Beykoz'da yağmur yağdı, İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı

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Beykoz'da yağmur yağdı, İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
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İstanbul Beykoz'da öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle rengi değişen boğaz havadan da fotoğraflandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur, öğleden sonra Beykoz'da etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı. İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti. Boğaza akan çamurlu su havadan da fotoğraflandı.

Beykozda yağmur yağdı, İstanbul Boğazına çamurlu su aktı
Balıkçılık yapan İsmail Gürbüz, "Yağmur sonrası çamur dereden geliyor. Denizin rengini değiştiriyor. Ne zaman yağmur yağsa burası böyle oluyor" diye konuştu.

Beykozda yağmur yağdı, İstanbul Boğazına çamurlu su aktı

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