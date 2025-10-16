×
Beykoz'da vahşet! Aysel Karakoç, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

#Kadın Cinayeti#Beykoz#Aysel Karakoç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 13:20

İstanbul Beykoz’da Aysel Karakoç, eski sevgilisi Fethi Ş. tarafından evinde 5 kez bıçaklanarak öldürüldü. Barışma bahanesiyle kadının evine geldiği öğrenilen katil zanlısı Fethi Ş. yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu’da bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Fethi Ş. (35) bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un (38) evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

SESLERİ DUYAN KOMŞULARI EKİPLERE HABER VERDİ

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Ş.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Fethi Ş. emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

