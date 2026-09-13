Beykoz'da uyuşturucu operasyonu... 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı.

Polis ekiplerince Beykoz'da araçlara düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.