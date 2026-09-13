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Beykoz'da uyuşturucu operasyonu... 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

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#Beykoz#Uyuşturucu Operasyonu#Skunk
Beykozda uyuşturucu operasyonu... 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 21:28

Beykoz'da iki araca yönelik düzenlenen operasyonda, 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında ekipler, uyuşturucu madde taşındığı değerlendirilen iki aracı takibe aldı.

Polis ekiplerince Beykoz'da araçlara düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Araçlardaki aramalarda, paketler halinde toplam 409 kilo 600 gram skunk ele geçirildi.

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#Beykoz#Uyuşturucu Operasyonu#Skunk

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