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Beykoz'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 173 bin 392 lira ceza

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beykoz#Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü
Beykozda usulsüz çakar kullanan sürücüye 173 bin 392 lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 23:54

İstanbul Beykoz'da aracında usulsüz şekilde çakar sistemi kullandığı belirlenen sürücüye 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

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Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında çakar sistemi açık seyreden bir aracı tespit etti.

Ekiplerce durdurulan araca ilişkin sorgulamada, çakar kullanımına ilişkin herhangi bir tahsis ve yasal yetkisinin bulunmadığı anlaşıldı.

Otomobilin sürücüsü R.S'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuatta belirtilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları yetkisiz olarak takmak veya kullanmak" maddesinden 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu, araç da 1 ay trafikten men edildi.

 

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#İstanbul#Beykoz#Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü

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