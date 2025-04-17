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Beykoz’da tutuklama

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#Beykoz Belediyesi#Tutuklama#Fidan Gül
Beykoz’da tutuklama
Aziz ÖzenAli Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 07:00

Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınana Başkan Yardımcısı Fidan Gül, ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla tutuklandı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Şubat’ta Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de arasında bulunduğu 13 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yardım’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Önceki gün de Gül, gözaltına alınmıştı. Dün Beykoz Adliyesi’ne götürülen Gül, delilleri karartma ihtimali ve bulunduğu makamdan dolayı tanıklara baskı yapma olasılığı olduğu gerekçesiyle ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklandı. 

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#Beykoz Belediyesi#Tutuklama#Fidan Gül

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