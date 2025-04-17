Beykoz’da tutuklama

Haberin Devamı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Şubat’ta Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de arasında bulunduğu 13 kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yardım’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Önceki gün de Gül, gözaltına alınmıştı. Dün Beykoz Adliyesi’ne götürülen Gül, delilleri karartma ihtimali ve bulunduğu makamdan dolayı tanıklara baskı yapma olasılığı olduğu gerekçesiyle ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan tutuklandı.