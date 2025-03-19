Beykoz'da trafik tartışmasında ünlü mimar Turgut Toydemir'i öldürmüştü! Polis memuru kendisini böyle savundu

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Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.Ç. ile maktulün çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık S.Ç, olay günü köprü üzerinde giderken ambulansa yol vermeyen araç fark ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yan yana gelip kimliğimi göstererek uyardım. Şahıs beni görüp üzerime doğru manevra yaptı. Sola doğru kaçarak olası kazanın önüne geçmek istedim. Aracıma hasar gelince şahsı kovalamaya başladım. Bir süre bu takip devam etti. Olayın gerçekleştiği bölgede trafiği durdurarak şahsın yolunu kestim. Araçtan inerek şahsın yanına doğru gitmek istedim. Bu noktada maktul aracı üzerime sürerek arabaların arasından kaçarak gitti. Ben kaçıp canımı kurtardım. İnsanlara zarar geleceğini düşünerek arkasından araca ateş ettim. Yerde 9 kovan bulundu. Tüm atışları lastiği hedef alarak attım. Arabanın sağ arka çaprazından ateş ettim. Olaydan sonra şahıs kaçmaya devam etti. Şahsın yaralandığını bilmiyordum. 112'yi arayarak plakasını ve durumu belirttim. Asayiş ekipleri yanıma gelince şahsın kaza yaptığını ve yaralı olduğunu bana söyledi."

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Maktulün kızı Kadriye Ayşe Toydemir Chamuleau, babasının çok iyi bir insan olduğunu, etrafına hep yardım ettiğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu, adalete de güvendiğini söyledi.

Duruşmada olay anına ilişkin kamera görüntüsü izlendi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına yazı yazılarak maktulün otopsi raporunun ivedilikle gönderilmesini hükmetti.

Heyet, 26 Mayıs'ta olay yerinde keşif yapılmasını karara bağlayarak duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2024'te sanık ile maktul Turgut Toydemir (86) arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden kovalamaca yaşandığı aktarılıyor.

Mimar Turgut Toydemir

Maktulün ambulansa yol vermeyip daha sonra sanığın kullanmış olduğu araca makas atarak sürtüp zarar vermesi, sonrasında da uyarılara rağmen durmayıp yine makas atarak trafikte ilerlediği belirtilen iddianamede, sanığın elindeki silahla maktulün kaçmasını engellemek amacıyla lastiklerini hedef alarak birkaç el ateş ettiği ve maktulün yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

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İddianamede, tutuklanan sanık polis memuru S.Ç'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.