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Beykoz’da tepki çeken olay! Cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı

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#İstanbul#Beykoz#Polis
Beykoz’da tepki çeken olay Cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 14:18

İstanbul Beykoz’da akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, cami hoparlörünü açarak seslendi. Sesi duyanlar, camiye gelerek gençlere tepki gösterdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz'da Yuşa Türbesi’nin de bulunduğu camide meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde camiye giren bir grup genç, hoparlör sistemini açarak mahalleliye seslendi. Sesleri duyan vatandaşlar, camiye geldiklerinde ellerinde mikrofonla yakaladıkları gençlere tepki gösterdi. Vatandaşlar, ilahi okuduklarını iddia eden gençleri polis ekiplerine teslim etti.

O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir grup vatandaşın camiye gelerek gençlere tepki gösterdiği görülüyor.

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#İstanbul#Beykoz#Polis

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