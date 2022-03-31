Beykoz'da spor eğitmenine kafede kurşun yağdırdı

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Olay dün akşam 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı.

Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.