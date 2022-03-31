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Beykoz'da spor eğitmenine kafede kurşun yağdırdı

#İstanbul#Beykoz#Spor Eğitmeni
Beykozda spor eğitmenine kafede kurşun yağdırdı

İstanbul Beykoz'da bir kafede, motosiklet kasklı saldırgan dehşet saçtı. Saldırgan belinden çıkardığı silahla kafede oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a (41) kurşun yağdırdı. Öztan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Olay dün akşam 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı.

Beykozda spor eğitmenine kafede kurşun yağdırdı

Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beykozda spor eğitmenine kafede kurşun yağdırdı

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Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Beykozda spor eğitmenine kafede kurşun yağdırdı

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#İstanbul#Beykoz#Spor Eğitmeni

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