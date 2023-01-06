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Beykoz'da plakasını kapatıp drift atan sürücüye 22 bin lira para cezası

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#İSTANBUL#Trafik#Ceza
Beykozda plakasını kapatıp drift atan sürücüye 22 bin lira para cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 11:59

BEYKOZ'da plakasının yarısını kapattığı lüks otomobiliyle kavşakta drift atan sürücü M.S.'ye 22 bin TL para cezası uygulandı.

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Dedeoğlu ve Cengizhan caddeleri kavşağında lüks bir otomobilin drift attığını gösteren görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. İnceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücünün yakalanmamak için plakasının sonunu kapattığını belirledi. Otomobilin geçtiği güzergâhlardaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, sürücünün kimliğini tespit etti.

Gözaltına alınan M.S.'ye 'Drift atmak' suçundan 20 bin 342, 'Araç tescil plakasını farklı okunması veya okunmamasını sağlamak' suçundan bin 671 lira olmak üzere 22 bin 13 lira trafik idari para cezası kesildi. M.S.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı sürede trafikten menedildi.

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#İSTANBUL#Trafik#Ceza

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