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Beykoz'da park ve sokaklar kayak pistine döndü

#Istanbul#Beykoz#Kar Yağışı
Beykozda park ve sokaklar kayak pistine döndü

İstanbul'da üç gündür etkili olan kar yağışı Beykoz'da park ve sokakları kayak pistine dönüştürdü. Soğuk havaya rağmen çocuklarıyla park ve sokaklara çıkan insanlar, poşet ve kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdi.

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İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu ilçelerden biri olan Beykoz'da, çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek isteyenler park ve sokaklara çıktı. Kavacık sakinleri, buz tutan sokak ve caddelerde poşet ve kızaklarıyla kaydı. Sokak kayağında insanların zaman zaman birbirleriyle yarıştıkları da gözlendi. 

Beykozda park ve sokaklar kayak pistine döndü

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"KAYMAK ÇOK KEYİFLİ"

Çocuklarıyla birlikte kaymak için parka gelen Kavacık sakinlerinden Sara Atakoğlu, "Kaymak çok keyifli. Dün de kar yağışı olmuştu ancak bugün daha güzel oldu. İsterseniz keyfimize ortak olabilirsiniz" dedi.

Beykozda park ve sokaklar kayak pistine döndü

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Her yıl kar yağdığında parka geldiklerini söyleyen Bayram Atakoğlu, "Parkımızın böyle bir olanağı olmasından mutluyuz. Ailemi getirip birlikte kayıyoruz" diye konuştu. Babasıyla birlikte kaymaya gelen 12 yaşındaki Serra Altun ise "Çok mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte kayıyorum. Kar devam etsin ve biraz daha kayalım" dedi.

Beykozda park ve sokaklar kayak pistine döndü

Beykozda park ve sokaklar kayak pistine döndü

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#Istanbul#Beykoz#Kar Yağışı

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