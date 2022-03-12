Beykoz'da park ve sokaklar kayak pistine döndü

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İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu ilçelerden biri olan Beykoz'da, çocuklarıyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek isteyenler park ve sokaklara çıktı. Kavacık sakinleri, buz tutan sokak ve caddelerde poşet ve kızaklarıyla kaydı. Sokak kayağında insanların zaman zaman birbirleriyle yarıştıkları da gözlendi.

"KAYMAK ÇOK KEYİFLİ"

Çocuklarıyla birlikte kaymak için parka gelen Kavacık sakinlerinden Sara Atakoğlu, "Kaymak çok keyifli. Dün de kar yağışı olmuştu ancak bugün daha güzel oldu. İsterseniz keyfimize ortak olabilirsiniz" dedi.

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Her yıl kar yağdığında parka geldiklerini söyleyen Bayram Atakoğlu, "Parkımızın böyle bir olanağı olmasından mutluyuz. Ailemi getirip birlikte kayıyoruz" diye konuştu. Babasıyla birlikte kaymaya gelen 12 yaşındaki Serra Altun ise "Çok mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte kayıyorum. Kar devam etsin ve biraz daha kayalım" dedi.