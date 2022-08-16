Beykoz'da panik! Spor salonunda çatının çöktüğü dehşet anları kamerada

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İstanbul'da dün etkili olan yağmurda Beykoz'daki sitede bulunan spor salonunun çatısı, yıldırım düşmesi nedeniyle çöktü. Eğitmen ve öğrencilerin salonda bulunduğu sırada meydana gelen olayda biri hafif, 2 çocuk yaralandı. Çocuklar hastanede tedavi altına alındı. Çatının çöktüğü dehşet anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, eğitmen ve öğrencilerin panikle kaçmaları ile bazı parçaların çocukların üzerine düştüğü anlar yer aldı. Yaralanan çocukların ailelerin henüz şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Spor salonu yönetiminden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz; bugün yağan şiddetli yağmur ile beraber Coliseum binasına paratoner olmasına rağmen yıldırım düşmüştür. Çatıya isabet eden yıldırımın etkisiyle kapalı havuz çatısının bir bölümünde çökme meydana gelmiştir. Yaşadığımız bu doğal afet sonucu can kaybı olmaması tek tesellimizdir. Kulübümüz 16 Ağustos Salı günü itibariyle hizmet vermeye devam edecektir. Kapalı havuzumuz henüz belirlenmeyen tadilat süresince hizmete kapalı olacaktır." denildi.