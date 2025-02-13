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Beykoz’da panik anları: İstinat duvarı çöken bina boşaltıldı; o anlar güvenlik kamerasında

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#Beykoz#İstinat Duvarı#Bina Çökmesi
Beykoz’da panik anları: İstinat duvarı çöken bina boşaltıldı; o anlar güvenlik kamerasında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 08:14

Beykoz’da, 2 katlı binanın istinat duvarında çökme meydana geldi. Olay sonrası bina tahliye edilirken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Battalgazi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın önündeki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis zabıta ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çöken istinat duvarı ve üst tarafında bulunan binada yaptığı incelemeler sonucu, binada yaşayan 7 kişi tahliye edilirken daireler, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan vatandaşların yakınlarının evine gittiği öğrenildi.

Polis ve zabıta ekipleri, çökmenin yaşandığı bölgeye demir bariyer çekerek önlem alırken, binalar hakkındaki kesin karar, yapılacak detaylı inceleme ve kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Beykoz’da panik anları: İstinat duvarı çöken bina boşaltıldı; o anlar güvenlik kamerasında

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Öte yandan, çökme anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarının çökmesi ve toprak yığının yola doğru kayması kaydedilirken, sesi duyan vatandaşların panikle evlerinin penceresine çıktığı görüldü.

 

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#Beykoz#İstinat Duvarı#Bina Çökmesi

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