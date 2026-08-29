Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Beykoz Merkez Fevzi Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GZ 2127 plakalı otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Otomobil, dondurmacı dükkanının girişine çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsünün de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.