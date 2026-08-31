×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beykoz'da otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Beykoz#Kaza
Beykozda otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 09:48

İstanbul Beykoz'da facianın eşiğinden dönüldü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Olayda 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa S. yönetimindeki 34 GZ 2117 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıktı.

Beykozda otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Otomobil, kaldırımda bulunan Ceyhun S., Aslıhan U., Saadet K., Ayşe Melek T. ve Rahman Ç.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beykozda otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

5 KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ceyhun S., Saadet K. ve Rahman Ç. Beykoz Devlet Hastanesi’ne, Aslıhan U. Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Ayşe Melek T. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Beykozda otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, sürücü Musa S. ile otomobilde bulunan Burak A.’yı emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beykozda otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyreden otomobilin kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığı görülüyor. Otomobilin daha sonra dondurma dükkanına çarparak duruyor.

Beykozda otomobil yayaların arasına daldı: 5 yaralı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Beykoz#Kaza

BAKMADAN GEÇME!