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Beykoz'da otobüs kazası kamerada

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#İSTANBUL#Otobüs#Kaza
Beykozda otobüs kazası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 11:02

İstanbul Beykoz'da, sabah saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü çalılık alana girdi. Kazada, otobüs şoförü hafif şekilde yaralandı. Öte yandan kaza sırasında otobüste yolcu olmadığı belirtildi.

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Kaza saat 09.00 sıralarında Beykoz Yeni Mahalle Küçüksu Caddesi üzerinde yaşandı. İçinde yolcu bulunmayan 136B hatlı İETT otobüsünün şoförü Emre Çağlar Bülbül, caddede ilerlediği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otobüs önce kaldırıma çıktı, ardından istinat duvarını aşarak çalılık alana girdi. Kazada, otobüs şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bülbül, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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#İSTANBUL#Otobüs#Kaza

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