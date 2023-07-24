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Beykoz'da korkutan yangın: Apartmanda başlayıp gecekonduya sıçradı

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#Beykoz#Yangın#Beykoz Haberleri
Beykozda korkutan yangın: Apartmanda başlayıp gecekonduya sıçradı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 09:45

Beykoz'da iki katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın önce binanın çatısına sonra da bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Yangın güçlükle söndürülürken bina ve gecekondu kullanılamaz hale geldi. Binada çıkan yangın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Yangın, 06.45 sıralarında İncirköy Mahallesi Derman Çıkmazı'nda bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına ardından da bitişiğindeki gecekonduya sıçradı.

Beykozda korkutan yangın: Apartmanda başlayıp gecekonduya sıçradı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beykozda korkutan yangın: Apartmanda başlayıp gecekonduya sıçradı

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bina ile alevlerin sıçradığı gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

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Beykozda korkutan yangın: Apartmanda başlayıp gecekonduya sıçradı

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı. Yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Beykozda korkutan yangın: Apartmanda başlayıp gecekonduya sıçradı

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#Beykoz#Yangın#Beykoz Haberleri