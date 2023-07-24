Beykoz'da korkutan yangın: Apartmanda başlayıp gecekonduya sıçradı

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Yangın, 06.45 sıralarında İncirköy Mahallesi Derman Çıkmazı'nda bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına ardından da bitişiğindeki gecekonduya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bina ile alevlerin sıçradığı gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı.

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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı. Yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.