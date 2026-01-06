×
Beykoz'da korkunç kaza: 1'i turist 2 ölü

#Kaza#İstanbul#Beykoz
Beykozda korkunç kaza: 1i turist 2 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 20:41

İstanbul Beykoz'da yokuştan inen tahta yüklü kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yoldan geçen 2 turiste çarptı, ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan boş dükkana girdi. Kazada yolda geçen turist Wiebe Wermer(28) ile kamyon şoförü Emet Tüfenk (27) hayatını kaybetti. İtalyalı Illaria Carroza da yaralandı.

Kaza, saat 14.50 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokaktaki yokuştan inen, tahta yüklü 34 DH 9369 plakalı kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 BLJ 774 plakalı park halindeki otomobile, ardından sokakta yürüyen turist Wiebe Wermer ve Illaria Carroza'ya çarptı.

Kamyon ardından 2 katlı binanın giriş katında bulunan dükkana girerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada kamyon içinde sıkışan şoför Emet Tüfenk'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan turistlerden Wiebe Wermer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Illaria Carroza'nın ise tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Kaza#İstanbul#Beykoz

