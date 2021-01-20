Beykoz’da kaza; meyve suyu yüklü kamyon devrildi

Kaza saat 08.00'de Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Ramazan Özcan idaresindeki 03 FN 626 plakalı kamyon önünde seyreden Hakan Ertan idaresindeki 16 NFJ 45 plakalı meyve suyu yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon, bariyerleri parçaladıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otoyol görevlileri ve Jandarma ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada devrilen kamyonun sürücüsü yara almazken, çarpan kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale kaza yerine gelen ambulans içinde yapıldı. Kamyon sürücüsü Hakan Ertan "Arkadan çarpınca bariyerlere çarptıktan sonra devrildi kamyon. Arnavutköy'e gidiyordum vurunca yan yattı" diye konuştu. Ekiplerin yan yatan kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.