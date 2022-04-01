Beykoz'da kafede spor eğitmeni Nadir Öztan'ı öldürmüştü! Yakalandı

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Olay önceki gün 22.00 sıralarında Kavacık'ta bir kafede meydana geldi. İçeride müşterilerin olduğu sırada kafeye motosiklet kasklı bir kişi içeri girdi. Saldırgan belinden çıkardığı silah ile kafe de oturan vücut geliştirme hocası ve spor eğitmeni Nadir Öztan'a peş peşe ateş etmeye başladı.

Kafedeki müşteriler büyük korku ve panik yaşadı. Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla açarak uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri verilen eşkal ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda 2 adet 9 milimetre kovan ve 1 adet 9 milimetre fişek bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerinin ardından çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin 11 Kasım 2021 tarihinde Nadir Öztan'ı darbeden ve öldürmekle tehdit eden Mert A. Ü. (22) olduğunu belirledi. Motosikleti kullanan Yunus B. (21) ile birlikte Mert A.Ü., Beykoz'da gözaltına alındı. Mert A.Ü.'nün 5 suç kaydı, Yunus B.'nin ise 9 suç kaydı olduğu bildirildi. Şüphelilerin polisteki ifadesinde olayda kullandıkları silahı denize attıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.