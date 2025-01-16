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Beykoz'da istinat duvarı çöktü: Ev tedbir amaçlı tahliye edildi

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#İstanbul#Beykoz#İstinat Duvarı
Beykozda istinat duvarı çöktü: Ev tedbir amaçlı tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 17:58

İstanbul Beykoz'da birkaç gündür etkili olan yağış sonrası müstakil eve ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi Şadırvan Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İstanbul'da birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle evin istinat duvarı çöktü. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Çöken duvarla beraber toprak, alt sokakta bulunan başka bir evin bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler istinat duvarı yıkılan evi tedbir amaçlı tahliye etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#İstanbul#Beykoz#İstinat Duvarı

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