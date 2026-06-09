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Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı: Şüpheliler motosikletle kaçtı

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#Beykoz#Silahlı Saldırı#İş Yeri
Beykozda iş merkezine silahlı saldırı: Şüpheliler motosikletle kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 09:15

Beykoz'da iş merkezinin birinci katındaki iş yerine motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine silahla ateş açtı.

Beykozda iş merkezine silahlı saldırı: Şüpheliler motosikletle kaçtı

Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#Beykoz#Silahlı Saldırı#İş Yeri

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