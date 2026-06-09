Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı: Şüpheliler motosikletle kaçtı

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Olay, saat 05.00 sıralarında Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen 2 şüpheli, iş merkezinin birinci katında bulunan iş yerine silahla ateş açtı.