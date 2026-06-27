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Beykoz’da denizde kaybolan gençten acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Beykoz#Riva#Boğulma
Beykoz’da denizde kaybolan gençten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 16:06

İstanbul'da Beykoz Riva Merkez Plajı’nda denize girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Riva Merkez Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 2004 doğumlu genç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayıp gencin bulunması için Sahil Güvenlik botları, dalgıç ekipleri, cankurtaranlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla denizden, helikopter desteğiyle de havadan arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Beykoz#Riva#Boğulma

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