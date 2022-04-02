Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beykoz'da dehşete düşüren olay! Önce aracını defalarca bariyerlere çarptı, sonra boşluğa atladı

#Istanbul#Beykoz#Ahmet Bedirhan Ceylan

Beykoz Acarlar Mahallesi'nde cip sürücüsü Ahmet Bedirhan Ceylan, viyadük üzerinde bariyerlere çarptı. İleri ve geri yaparak birçok kez bariyerlere çarpan Ceylan, görgü şahitlerinin ifadesine göre daha sonra aracından inerek viyadükten atladı. Ceylan’ın hayatını kaybettiği olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay saat 01.10 sıralarında Beykoz Acarlar Mahallesi Ziya Çakmak Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ahmet Bedirhan Ceylan yönetimindeki 34 UUV 94 plakalı cip ile viyadük üzerinde bariyerlere çarpmaya başladı. Görgü şahitlerinin ifadesine göre Ceylan, cip ile ileri geri yaparak defalarca bariyerlere çarptı. Ancak, bir süre sonra cip bariyerlere sıkışınca iddiaya göre aracından inen Ceylan, metrelerce yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. 

Beykozda dehşete düşüren olay Önce aracını defalarca bariyerlere çarptı, sonra boşluğa atladı

HAYATINI KAYBETTİ

Sürücünün bariyerlere birçok kez çarpma anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görgü şahitleri olayın ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri köprü üzerinde güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan arama çalışmalarının ardından Ceylan hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. 

Haberin Devamı

Beykozda dehşete düşüren olay Önce aracını defalarca bariyerlere çarptı, sonra boşluğa atladı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı, cip ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Beykoz#Ahmet Bedirhan Ceylan

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy
Yıllık izni birikenlere Yargıtaydan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

Yıllık izni birikenlere Yargıtay'dan şok: Hayatın olağan akışına aykırı

#Yargıtay