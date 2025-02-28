Beykoz’da başkana ‘ihale’ gözaltısı

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Başkan Köseler’in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’, 17 şüpheli hakkında da ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yardım’ suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün sabah Köseler dahil 21 kişi gözaltına alındı. Belediye binasında yapılan aramada bazı evraklara el konuldu.

ÜÇ KONSER SORUŞTURMASI

Şüphelilerin, 6 firmanın mal ve hizmet alımına iştirak ettiği ihalelere fesat karıştırdığı iddia ediliyor. Geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Manuş Baba’nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı öne sürülmüştü. Soruşturmada, 15 Ocak’a kadar belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olan E.D. gözaltına alınmış, adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı.

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ÖZEL VE İMAMOĞLU: YILMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir. Herkes bilsin ki saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04.00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04.00’te ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok.”