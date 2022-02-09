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Beykoz'da aşırı yağış nedeniyle dere taştı

#Beykoz#Yağmur#Dere
Beykozda aşırı yağış nedeniyle dere taştı

Beykoz'da, aşırı yağmur nedeniyle Çayağız Deresi taştı. Göllü Mahallesi'nde çalışan 3 kişi suların yükselmesi üzerine bölgeden ayrılmak isterken kamyonetin suya batması nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalanları yaklaşık 2 buçuk saat sonra itfaiye ekipleri kurtardı.

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İstanbul'da 2 gündür devam eden yağmur gece saatlerinde Beykoz'da etkisini arttırdı. Yağmur ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Göllü Mahallesi'nde bir evin camlarını takmaya gelen Binali Aldoğan, Serdar Çarıklıoğlu ve Alpay Demir yağışın artması ve derenin yükselmesi üzerine saat 01.30 sıralarında bölgeden ayrılmak istedi. Serdar Çarıklıoğlu'nun kullandığı 34 EN 4721 plakalı kamyonete binen 3 kişi, Dereboyu Yolu Sokak'ta aracın yol kenarındaki kanala düşmesi sonucu mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 buçuk saat sonra olay yerine ulaşabilen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Beykozda aşırı yağış nedeniyle dere taştı

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MAHSUR KALANLAR YAŞANANLARI ANLATTI

Öte yandan, bindikleri kamyonette suda mahsur kalanlar yaşananları anlattı. Binali Aldoğan, "Şurada çalışıyorduk. Dışarı çıktık, kendimizi suyun içinde bulduk. 3 kişiydik. Araba yarıya kadar battı. Yaralanan yok' dedi.

Serdar Çarıklıoğlu ise, "Biz burada geldiğimizde su bu kadar değildi. Suyun yükseldiğini gördük. Bu tarafa doğru girmeye çalıştık. Sol tarafta çukur vardı. Çukura düştük. Orada kaldık. Orada kalınca da devletimizden yardım istedik" diye konuştu.

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#Beykoz#Yağmur#Dere

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