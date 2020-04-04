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DHA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Beykoz'da aç kalan sokak köpeklerini beslediler

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Beykoz'da aç kalan sokak köpeklerini beslediler
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Beykoz'da bir grup hayvansever aç kalan sahipsiz köpekleri besledi.

Koronavirüs salgını sonrası İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle piknik alanları kapatıldı. Polonezköy'de piknik alanlarında yaşayan sokak hayvanları kaldı. Bir grup hayvansever, aç kalan köpekleri besledi. Hayvanseverler yanlarında getirdikleri kuru mamaları köpeklere verirken, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara sokak hayvanları için evlerinin önlerine yiyecek bırakmaları için çağrıda bulundu. Öte yandan hayvanseverlerin köpekleri beslerken, sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

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