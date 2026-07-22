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Beykoz'da 5 gün, Sarıyer ve Arnavutköy'de yarın denize girmek yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Beykoz#Arnavutköy#Sarıyer
Beykozda 5 gün, Sarıyer ve Arnavutköyde yarın denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 21:30

Beykoz'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise yarın yasaklandı.

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Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 23.07.2026 (Perşembe), 24.07.2026 (Cuma), 25.07 .2026 (Cumartesi), 26.07.2026 (Pazar), 27.07.2026 (Pazartesi) günlerinde 5 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 23 Temmuz Perşembe günü denize girmek yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarıyer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 23.07.2026 Perşembe günü bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Perşembe günü geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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#Beykoz#Arnavutköy#Sarıyer

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