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Beykoz'da 3 katlı binanın doğalgaz panosunda yangın

#Yangın#Doğalgaz#Beyoğlu
Beykozda 3 katlı binanın doğalgaz panosunda yangın

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın önündeki doğalgaz panosunda yangın çıktı. Alevlerin binanın ikinci katına kadar ulaştığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın, saat 05.20 sıralarında Gümüşsuyu mahallesi Erdal sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın önündeki doğalgaz panosunda meydana geldi. Panodan sızan doğalgazın aniden parlaması ile alevler yükselmeye başladı. Panodan çıkan alevler zaman zaman binanın ikinci katına kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Beykozda 3 katlı binanın doğalgaz panosunda yangın

Olay yerine gelen İGDAŞ ekiplerinin ana hat üzerinden gazı kesmesi sonucu itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangın sonucu panoda hasar meydana geldi.

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#Yangın#Doğalgaz#Beyoğlu

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