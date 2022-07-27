Beykoz’da 2 katlı müstakil evin çatısında yangın

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Çiftlik Mahallesi Seyit Çavuş Caddesi'nde 2 katlı müstakil evin çatısında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından evde hasar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.