Beykoz TEM'de drone destekli trafik denetimi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM Otoyolu Kavacık mevkii, Edirne istikametinde drone destekli, trafik denetimi yaptı. Trafikte giden araçları havadan görüntüleyen ekipler, kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza kesti. Denetimde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyen yabancı plakalı TIR da durduruldu. Köprüden geçişi yasak olan TIR'ın şoförüne 602 lirası ceza kesildi.

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