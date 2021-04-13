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Gündem
Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 14:29 | Son Güncelleme:

Beykoz TEM'de drone destekli trafik denetimi

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Beykoz TEM'de drone destekli trafik denetimi

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda drone destekli trafik denetimi yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişi yasak olan TIR sürücüsüne ceza kesildi.

Beykoz TEMde drone destekli trafik denetimi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler TEM Otoyolu Kavacık mevkii, Edirne istikametinde drone destekli, trafik denetimi yaptı. Trafikte giden araçları havadan görüntüleyen ekipler, kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza kesti. Denetimde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru ilerleyen yabancı plakalı TIR da durduruldu. Köprüden geçişi yasak olan TIR'ın şoförüne 602 lirası ceza kesildi.
Beykoz TEMde drone destekli trafik denetimi

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