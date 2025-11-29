Beykoz TEM Otoyolu'nda kamyonet alevlere teslim oldu

Haberin Devamı

Yangın, saat 09:00 sıralarında TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde seyir halindeki bir kamyonette çıktı. Şoför aracın ön kısmından çıkan dumanları fark ederek kamyoneti emniyet şeridine çekti. Alevler kısa sürede aracı tamamen sardı. Trafikteki diğer sürücüler de yangın tüpleriyle araca müdahale etti ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.